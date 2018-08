V. Guimarães - F. C. Porto antecipado para sábado

Sofia Esteves Teixeira 08 Maio 2018 às 19:21 Facebook

A Liga divulgou, esta terça-feira, os horários da última jornada da liga. O F. C. Porto defronta o V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, no sábado às 16 horas.

O Benfica e o Sporting, que ainda lutam pelo segundo lugar, defrontam o Moreirense e o Marítimo, respetivamente, no domingo às 18 horas. Os encarnados, que precisam de vencer para ainda ter esperança de conseguir a vice-liderança, disputam o último encontro no Estádio da Luz, enquanto os leões se deslocam à Madeira.

Já o F. C. Porto, detentor do título de campeão nacional, joga fora de casa frente ao V. Guimarães no sábado, a partir das 16 horas. A equipa azul e branca pediu que o jogo no D. Afonso Henriques fosse antecipado, de forma a poder conjugar a realização do mesmo com a festa junto dos adeptos na Avenida dos Aliados.

Horários da última jornada

Sexta-feira, 11 de maio

Aves-Chaves, 20.30 horas

Sábado, 12 de maio

F. C. Porto-V. Guimarães, 16 horas

Boavista-Belenenses, 20 horas

Domingo, 13 de maio

Rio Ave.Braga, 18 horas

Feirense-Estoril, 18 horas

Portimonense-Paços de Ferreira, 18 horas

Benfica-Moreirense, 18 horas

Marítimo-Sporting, 18 horas

Vitória de Setúbal-Tondela, 18 horas