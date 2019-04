Vitória critica arbitragem de Rui Costa em Alvalade

Hoje às 22:41 Facebook

O presidente Júlio Mendes foi à sala de imprensa reclamar do trabalho de Rui Costa e de uma grande penalidade.

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, criticou o árbitro Rui Costa por este não ter assinalado uma falta a favor dos vitorianos no lance que daria origem ao primeiro golo do Sporting.

Na sala de imprensa, o líder do clube começou por enaltecer a qualidade demonstrada pelo Sporting e pelos vimaranenses, discordando com a atuação do árbitro portuense que validou o primeiro golo da equipa de Alvalade.

"Todos viram que houve uma falta grosseira, ao minuto 39, de Acuña sobre Rochinha. Uma falta, que na nossa opinião, daria origem a uma grande penalidade. Não podemos ignorar que uma determinada incidência teria impacto no desenrolar do jogo. Mesmo sendo fora da área não teria de haver uma falta assinalada a nosso favor?", disse Júlio Mendes.