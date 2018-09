V. Guimarães desiste de queixa contra adeptos agressores

Luís Moreira 06 Junho 2018 às 19:44 Facebook

O clube vimaranense desistiu, em abril, da queixa que apresentou no mês de janeiro, em Tribunal, contra cinco membros das claques que invadiram o treino da equipa de futebol, tendo insultado e empurrado alguns jogadores do plantel. O que levou, agora, o Ministério Público a optar pelo arquivamento do processo, consultado pelo JN.

No dia 17 de janeiro, pelas 10.30 horas, um grupo de adeptos entrou no campo de treinos do V. Guimarães, no complexo desportivo do clube, e abordou os jogadores, tendo ameaçado, puxado e empurrado alguns deles. Arremessaram também "potes de fumo" para o recinto, mas sem se registarem ferimentos. O incidente, contudo, acabou por determinar o cancelamento da sessão de trabalho. A PSP esteve no local e identificou uma testemunha, já que o grupo saíra, entretanto. Na ocasião, o presidente do clube, Júlio Mendes, condenou a atitude dos adeptos, que considerou "uma minoria". De seguida, o V. Guimarães apresentou queixa e entregou às autoridades fotos e vídeos da "invasão", motivada pelo desagrado dos adeptos em relação à prestação da equipa minhota no campeonato, que se encontrava no nono lugar da tabela classificativa.

Antes da desistência do clube e logo após as eleições à presidência do V. Guimarães, dois dos jogadores alegadamente agredidos, ainda que de forma ligeira, o costa-marfinense Tallo e o peruano Hurtado, confirmaram os factos à PSP, que investigava o caso, em declarações colhidas no Estádio D. Afonso Henriques. Mas garantiram também que não desejavam o procedimento criminal contra nenhum dos cinco suspeitos, que estavam referenciados com o nome na queixa inicial. Seguiu-se uma declaração de desistência entregue pelo advogado Frederico Barreira.

Ao JN, o vice-presidente do V. Guimarães Hugo Freitas explicou a desistência com o facto de o grupo de trabalho não pretender que o processo fosse por diante: "Os jogadores não queriam apresentar queixa ou testemunhar para não ampliar um incidente que, sendo grave, não teve agressões ou ameaças sérias". O dirigente salientou que o clube reforçou a segurança no recinto através de "um controlo apertado na porta de acesso". Por isso, "não há, agora, hipótese de haver um caso semelhante".