Os possíveis adversários do V. Guimarães e Braga no play-off de acesso à Liga Europa

Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O V. Guimarães e o Braga ficaram a conhecer, esta segunda-feira, os possíveis adversários do play-off de acesso à Liga Europa, agendado para os dias 23 e 30 de agosto, se conseguirem passar a terceira pré-eliminatória.

O sorteio realizado em Nyon, Suíça, ditou que, se eliminarem os dinamarqueses do Brondby, os arsenalistas, que integraram o Pote 5, terão pela frente os suíços do Thun ou os russos do Spartak Moscovo, disputando a primeira mão em casa.

Já os vimaranenses ficaram inseridos no Pote 3 e, se deixarem pelo caminho os letões do Ventpsils, defrontam no acesso à fase de grupos o vencedor da partida entre os romenos do Steaua de Bucareste e os checos do Mladá Boleslav. O primeiro jogo será fora de portas.

Eis os jogos todos do play-off, cuja primeira mão está agendada para 23 de agosto e a segunda para dia 30:

Caminho dos Campeões

M. Tel-Aviv (Israel)/Suduva (Lituânia) - Dinamo Zagreb(Croácia)/Ferencváros (Hungria)

Crvena Zvezda (Sérvia)/Copenhaga (Dinamarca) - Riga (Letónia)/HJK (Finlândia)

Cluj (Roménia)/Celtic (Escócia) - Sheriff (Macedónia)/AIK (Suécia)

Ararat-Armenia (Arménia)/Saburtalo (Geórgia) - Dudelange (Luxemburgo)/Kalju (Estónia)

Ludogorets (Bulgária)/TNS (Gales) - Marib/(SVN)/Rosenborg (Noruega)

Sutjeska (Montenegro)/Linfield (Irlanda do Norte) - APOEL (Chipre)/Qarabag (Azerbaijão)

Slovan Bratislava (Eslováquia)/Dundalk (Rep. Irlanda) - PAOK (Grécia)/Ajax (Holanda)

Astana (Cazaquistão)/Valletta (Malta) - Sarajevo (Bósnia)/BATE (Bielorrússia)

Caminho principal

Torino (Itália)/Shakhty/(Bielorrússia) - Pyunik (ARM)/Wolves (Inglaterra)

Universitatea Craiova (Roménia)/AEK (Grécia) - Sparta Praga (Rep. Checa)/Trabzonsp (Turquia)

Legia (Polónia)/Atromitos (GRE) - Midtjylland (Dinamarca)/Rangers (Escócia)

Feyenoord (Holanda)/Dínamo Tbilisi (Geórgia) - Norrkoping (Suécia)/H. Beer-Sheva (Israel)

Steaua Bucareste (Roménia)/Mladá Boleslav (Rep. Checa) - Ventspils (Letónia)/V. Guimarães

AEK Larnaca (Chipre)/Gent (Bélgica) - Rijeka (Croácia)/Aberdeen (Escócia)

Haugesund (Noruega)/PSV (Holanda) - Áustria Viena (Áustria)/Apollon (Chipre)

Lucerna (Suíça)/Espanhol (Espanha) - CSKA-Sofia (Bulgária)/Zorya Luhansk (Ucrânia)

Partizan (Sérvia)/Malatyasp (Turquia) - Molde (Noruega)/Aris (Grécia)

Brondby (Dinamarca)/Braga - Thun (Suíça)/Spartak Moskva (Rússia)

Malmo (Suécia)/Zrinjski (Bósnia) - Neftçi (Azerbaijão)/Bnei Yehuda (Israel)

L. Plovdiv (Bulgária)/Strasbourg (França) - Vaduz (Liechtenstein)/Frankfurt (Alemanha)

Mariupol (Ucrânia)/AZ Alkmaar (Holanda) - Antuérpia (Bélgica)/Plzen (Rep. Checa)