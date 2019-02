V. Guimarães empata em Setúbal e fica a cinco pontos do Moreirense

Ontem às 22:37 Facebook

Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães empataram este sábado, por 1-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, que deixou os vimaranenses a cinco pontos do rival minhoto Moreirense.

Em Setúbal, o brasileiro Mattheus Oliveira deu vantagem ao Vitória de Guimarães, aos 45 minutos, mas o venezuelano Jhonder Cádiz empatou para os anfitriões, aos 80, na conversão de uma grande penalidade, cuja marcação levou à expulsão de Pedro Henrique, nos vimaranenses.

Com este empate, o Vitória de Guimarães permanece no sexto lugar, com 36 pontos, a cinco do Moreirense, que é quinto, enquanto o Vitória de Setúbal, que somou o 12.º jogo seguido sem vencer, subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com os mesmos 23 pontos de Tondela, Boavista, Marítimo e Nacional.