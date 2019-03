V. Guimarães pede insolvência da SAD do Sporting devido a dívidas

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD dos minhotos interpôs, esta quarta-feira, uma ação no Juízo de Comércio de Lisboa uma ação a pedir a insolvência da sociedade anónima desportiva de Alvalade, reclamando uma dívida a rondar os quatro milhões de euros por causa da transferência do extremo Raphinha.

Fonte do V. Guimarães confirmou, ao JN, a entrada do processo e o nosso jornal sabe que o Sporting pagou apenas as primeiras tranches da transferência de Raphinha, que trocou a cidade berço por Alvalade no último defeso, num negócio total de 6,5 milhões de euros, dos quais faltam saldar cerca de 4 milhões.

A SAD vimaranense ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas o JN sabe que a direção de Júlio Mendes tomará uma posição oficial a muito breve prazo.