V. Guimarães perde frente ao Marselha

O V. Guimarães perdeu (2-1), esta quinta-feira, frente ao Marselha na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Último classificado do Grupo I com apenas um ponto, o V. Guimarães precisava de pontuar frente ao Marselha, no Estádio Vélodrome, e até esteve bem encaminhado. A equipa de Pedro Martins chegou à vantagem aos 17 minutos, por Rafael Martins, que já tinha ameaçado Mandanda. Após um cruzamento de Heldon, Rafael Martins antecipou-se na área e desviou de cabeça para o fundo da baliza do Marselha.

O Marselha reagiu e chegou ao golo da igualdade aos 28 minutos, com um tento de Ocampos. Raphinha perdeu a bola, Maxime Lopez cruzou e Ocampos estabeleceu a igualdae.

Na segunda parte, o Marselha esteve perto do segundo golo mas a barra negou o golo a Ocampos. No entanto, os franceses acabaram por chegar à vantagem aos 76 minutos, por Maxime Lopez. Mandada, aos 84, com duas defesas, negou o golo do empate aos vimaranenses que, com este resultado, continuam no último lugar do grupo com apenas um ponto.

No outro jogo do Grupo I, o Salzburg venceu (2-0) o Konyaspor e lidera o grupo com sete pontos.