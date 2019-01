V. Guimarães vence Moreirense e sobe ao quinto lugar

JN Hoje às 23:22 Facebook

Tozé foi a figura central do dérbi do concelho de Guimarães. Marcou o golo do Vitória, na transformação de uma grande penalidade, e foi expulso.

O Moreirense chegou ao Estádio D. Afonso Henriques confortavelmente instalado no quinto lugar do campeonato, mas tem, desde esta sexta-feira, igualdade pontual com o rival e vizinho.

Depois de duas derrotas consecutivas na Liga, o V. Guimarães voltou a sorrir, com Tozé a marcar, aos 47 minutos, o único golo na noite fria da cidade-berço. No entanto, aos 70 minutos, o médio teve uma entrada imprudente sobre um adversário e foi expulso.

A jogar com mais um, o Moreirense procurou o empate e quase o conseguiu bem perto do fim, mas Heriberto, em excelente posição, acertou nas "orelhas" da bola e permitiu a festa ao V. Guimarães.

Com este triunfo, o Vitória subiu ao quinto posto com 28 pontos, rebaixando o Moreirense para a sexta posição, com os mesmos pontos.