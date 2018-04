V. Setúbal restringe adereços do Benfica no Bonfim

Hoje às 20:04 Facebook

A Direção dos sadinos não quer vestuário alusivo ao Benfica nas bancadas destinadas aos adeptos vitorianos.

A Direção do Vitória de Setúbal proibiu a entrada de adereços ou vestuário do Benfica nos locais destinados aos adeptos vitorianos no Estádio do Bonfim, palco do jogo entre as duas equipas na próxima jornada, disse fonte oficial do clube à Lusa.

A medida, que tem sido seguida por vários clubes da Liga quando recebem as águias, é implementada pela primeira vez no clube setubalense, cuja casa vai registar a maior enchente na época.