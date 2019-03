V. Setúbal-Tondela proporcionam mais um nulo em jogo de aflitos

Nuno Barbosa Hoje às 19:43 Facebook

Tal como o Santa Clara-Aves, igualmente disputado nesta tarde de domingo, também o V. Setúbal-Tondela terminou sem mexidas no marcador. Sadinos jogaram toda a segunda parte em vantagem numérica

Ricardo Alves, do Tondela, foi expulso no final do primeiro tempo, mas nem assim o V. Setúbal foi capaz de marcar um golo que lhe permitisse arrecadar os três pontos. Foi um ponto para cada lado, que não deixa nenhuma das equipas respirar de alívio no fundo da tabela.

Num jogo em que Fábio Veríssimo puxou do cartão em 11 diferentes ocasiões, três delas para dar dois amarelos e o consequente vermelho a Ricardo Alves, o V. Setúbal dominou grande parte das estatísticas: teve mais remates (12-5), mais posse de bola (59%-41%), mais cantos (7-6) e até mais faltas cometidas (16-12).

O jogo ficou igualmente marcado por uma decisão de arbitragem, já no período de descontos, quando o Tondela ficou a pedir penálti por mão de Semedo na grande área sadina. Alertado pelo VAR, Fábio Veríssimo foi ver as imagens e decidiu não marcar grande penalidade.