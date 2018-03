Valência bate Alavés e sobe ao terceiro lugar na liga espanhola

Hoje às 18:13 Facebook

O Valência venceu este sábado em casa o Alavés por 3-1, em encontro da 29.ª jornada da Liga espanhola, e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar da tabela, ultrapassando o Real Madrid.

Golos do ex-benfiquista Rodrigo, aos 19 minutos, do italiano Zaza, aos 33, e de Laguardia, na própria baliza aos 54, construíram a vitória che no Mestalla, com o Alavés a marcar por Sobrino, aos 49.

O resultado deixa a equipa de Marcelino no terceiro posto, com 59 pontos, mais dois do que o Real Madrid cinco face ao Atlético de Madrid, adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa, que só jogam no domingo.

O Alavés continua em 16.º, com 31 pontos, 10 acima da 'linha de água', e continua, assim, 'tranquilo'.

A primeira jogada de perigo até pertenceu aos forasteiros, com Sobrino a cabecear para uma boa defesa de Neto, aos 12 minutos, antes de Parejo obrigar Pacheco, na baliza contrária, a uma grande defesa com um remate de fora da área.

O clube che chegou ao golo aos 19 minutos, numa boa jogada de entendimento entre os dois avançados, com o italiano Zaza a assistir o ex-Benfica Rodrigo, que não facilitou.

Aos 29 minutos, o português Gonçalo Guedes, que fez os 90 minutos, rematou de longe, com perigo, e, cinco minutos depois, Simone Zaza ampliou o resultado, ao empurrar para o fundo da baliza um cruzamento, de livre, de Parejo.

No segundo tempo, a toada equilibrada e de perigo constante nas duas balizas continuou, com o Alavés a entrar melhor e a conseguir reduzir por Sobrino, a passe de Aguirregabiria, aos 49 minutos.

Quando a formação de Abelardo Fernández se projetava para o ataque à procura do empate, um cruzamento de Soler acabou por ir parar ao fundo das redes de Pacheco, num desvio infeliz de Laguardia que, aos 54 minutos, sentenciou o encontro.

Antes, em duelo de 'aflitos', Deportivo da Corunha e Las Palmas empataram a uma bola, depois do croata Halilovic adiantar os forasteiros, logo aos três minutos, e Albentosa empatar a contenda, aos 22.

Ambas as equipas continuam na zona de descida e separadas por um ponto, com o Las Palmas em 18.º, com 21, a seis da permanência, e o 'Depor' em 19.º, com 20.

Ainda este sábado, a Real Sociedad recebe o Getafe, num encontro entre duas formações em posições 'tranquilas' da tabela, enquanto o Betis, oitavo, procura aproximar-se dos lugares europeus na receção ao Espanyol.