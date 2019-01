Valência e Getafe seguem em frente na Taça do Rei de Espanha

Hoje às 01:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Valência venceu esta terça-feira 3-0 o Sporting Gijón e apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei de Espanha, enquanto o Getafe empatou 1-1 em Valladolid, mas qualificou-se depois do triunfo na primeira mão.

Com o central português Rúben Vezo de início, os valencianos, que tinham perdido na primeira mão por 2-1, conseguiram dar a volta à eliminatória, graças a um 'bis' de Santi Mina, que tinha sido lançado ao intervalo para o lugar do ex-jogador do Benfica Rodrigo.

O antigo jogador do Celta de Vigo marcou aos 66 e 76 minutos, antes de Ferran Torres assegurar a passagem do emblema che, aos 89.

No outro jogo do dia, o Getafe, sexto classificado da liga espanhola, capitalizou a vantagem que trazia do primeiro jogo com o Valladolid (1-0) e também seguiu em frente na prova, com uma igualdade 1-1.

Na primeira parte, Ángel adiantou os madrilenos, aos 29 minutos, de grande penalidade, dando-lhes maior conforto na luta pelos quartos de final, de nada valendo ao Valladolid o tento de Daniele Verde, aos 50.

O Valladolid ainda dispôs de uma grande penalidade a cinco minutos do final, que poderia relançar a eliminatória, mas Rúben Alcaraz não foi capaz de bater o argentino Chichizola.

Neste encontro, o lateral internacional luso Antunes não saiu do banco de suplentes do Getafe.

Na quarta-feira, disputam-se três partidas da segunda mão dos oitavos de final: Atlético de Madrid-Girona (1-1, no primeiro jogo), Sevilha-Athletic de Bilbau (3-1) e Leganés-Real Madrid (0-3).