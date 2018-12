Valência empata nos descontos e nega liderança ao Sevilha

Hoje às 19:55 Facebook

O Valência tirou este sábado ao Sevilha, já nos descontos na 15.ª jornada da Liga espanhola, com Diakhaby a fazer o 1-1 no duelo entre as duas equipas no Mestalla, da 15.ª jornada.

Com Gonçalo Guedes, que tem tido problemas físicos, a titular no Valência, e André Silva no Sevilha, as equipas defrontavam-se com cenários distintos, os da casa na segunda metade da tabela, e os visitantes perto do topo.

Foi o Sevilha a ter o jogo na mão, com a vantagem dada por Pablo Sarabia aos 55 minutos, o que colocava a equipa na frente do campeonato, a aguardar mais logo pela visita do Barcelona ao Espanyol, no dérbi da Catalunha.

Com os andaluzes mais esclarecidos e com melhor controlo de bola, o Valência optou por saídas em contra-ataque, mas acabou por ser uma bola parada a dar o empate, num livre descaído no lado direito, já nos descontos.

O empate veio premiar a equipa da casa, com Diakhaby, de cabeça, a ser mais forte do que os centrais contrários e a fazer o 1-1, aos 90+2, para desalento da equipa de Sevilha.

O resultado, num jogo em que Gonçalo Guedes saiu aos 61 minutos, deixa Sevilha e Atlético de Madrid, que mais cedo venceu o Alavés (3-0), com 28 pontos, os mesmos do campeão Barcelona.