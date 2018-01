Valência vence Deportivo com um golo de Gonçalo Guedes

Ontem às 22:35, atualizado hoje às 02:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois golos felizes, dos ex-benfiquistas Gonçalo Guedes e Rodrigo, valeram este sábado ao Valência um triunfo por 2-1 no reduto do Deportivo, em encontro da 19.ª jornada da Liga espanhola.

O internacional luso inaugurou o marcador aos 37 minutos, num remate fraco de fora da área, ao qual o guarda-redes Rúben respondeu com um grande "frango", e o avançado hispano-brasileiro faturou aos 64, com a ajuda de um desvio em Pedro Mosquera.

A dois minutos do final, o romeno Florin Andone ainda reduziu, a passe do ex-portista Adrian Lopez, que, aos 90+2, falhou de forma incrível a igualdade, ao rematar por cima da barra, isoladíssimo, já na pequena área de Neto.

O Valência suspirou de alívio e somou os três pontos, reforçando o terceiro lugar, a dois pontos do Atlético de Madrid, que venceu por 1-0 no reduto do Eibar, e já com mais oito do que o Real Madrid, batido por 1-0 na receção ao Villarrreal.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A 19.ª jornada arrancou na sexta-feira, com o Getafe a receber e vencer o Málaga, por 1-0, num jogo que levou ao afastamento de Michel do comando técnico da formação forasteira.