Validadas todas as candidaturas para o campeonato nacional de 2019/2020

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional validou a participação das 18 sociedades desportivas na próxima edição do campeonato, anunciou o organismo através de um comunicado publicado no site oficial.

Benfica, F. C. Porto, Sporting, Braga, Vitória de Guimarães, Moreirense, Rio Ave, Boavista, Belenenses, Santa Clara, Marítimo, Portimonense, Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves, Tondela, Gil Vicente, Paços de Ferreira e Famalicão são os clubes que vão participar no escalão maior do futebol português.

Na LigaPro também estão licenciadas 14 sociedades desportivas: Chaves, Nacional, Feirense, Estoril, Académica, Covilhã, Leixões, Penafiel, Farense, Académico de Viseu, Oliveirense, Cova da Piedade, Mafra e Varzim. Além destas, estão certas as presenças das equipas B de Benfica e F. C. Porto.

As únicas sociedades desportivas que falta validar são o Casa Pia e o Vilafranquense, que subiram esta época do Campeonato de Portugal para a LigaPro.