Valverde: "Não podemos inventar desculpas"

Após a derrota (0-4) frente ao Liverpool, que ditou a eliminação do Barcelona à Liga dos Campeões, o treinador Ernesto Valverde considerou o resultado "pesado" e disse que a equipa não "podia arranjar desculpas".

"Ainda estamos na fase em que queremos explicar tudo o que aconteceu. O Liverpool jogou muito alto e colocou uma grande agressividade. Eles marcaram, mas penso que soubemos reagir e assentámos jogo. O segundo golo do Liverpool feriu-nos e o terceiro surgiu logo a seguir. Estiveram bem, não soubemos transformar em golo as ocasiões que criámos", começou por dizer, recusando-se a abordar o futuro no comando técnico da equipa catalã.

"O resultado é muito pesado, mas não podemos inventar desculpas. O Liverpool foi melhor e temos de aceitar isso. O quarto golo... Não sei o que aconteceu, quando vi a bola já estava dentro da baliza. Surpreendeu-nos. Futuro? Não tivemos tempo para pensar nisso, mas o treinador deve sempre assumir a sua responsabilidade", concluiu.