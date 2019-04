Van Djik: "Eles vêm à procura de vingança"

JN Hoje às 16:11 Facebook

Na conferência de antevisão ao duelo frente ao F. C. Porto, o defesa holandês Van Djik, falou num jogo difícil e deixou elogios aos dragões.

"O Liverpool enquanto clube, e também pela época que temos feito, em especial os resultados em Anfield, faz de nós favoritos amanhã à noite. Temos apenas de desfrutar e fazer uma boa exibição. Isso é o mais importante", começou por dizer Vin Djik.

O defesa central dos reds aproveitou a ocasião para deixar elogios aos dragões. "O F. C. Porto é uma grande equipa, que merece estar nos quartos de final. Tem jogadores fantásticos, defendem em conjunto, pressionam bem e estão numa situação semelhante à nossa no campeonato. Temos de estar preparados para um jogo difícil", afirmou.

Vin Djik disse ainda que os "reds" estão focados no jogo com o F. C. Porto e, só depois, vão pensar no duelo com o Chelsea, para a próxima jornada da Liga inglesa. "Amanhã será importante, porque podemos começar a construir um bom resultado para levar para Portugal. No campeonato, qualquer deslize pode acabar com os nossos sonhos de vencer a Premier League. Primeiro vem o F. C. Porto, depois vem o Chelsea. Só podemos pensar assim".