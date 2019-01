Vaná e Svilar titulares no clássico entre F. C. Porto e Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto e o Benfica defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para as meias-finais da Taça da Liga. Vaná e André Pereira são as novidades no onze dos azuis e brancos. Bruno Lage aposta em Svilar, Samaris e Rafa.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Fejsa, Jonas e Ebuehi. Do lado dos dragões, Sérgio Conceição não conta com os também lesionados Maxi Pereira, Otávio, Aboubakar e Marius.

Onze do Benfica: Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

Onze do F. C. Porto: Vaná, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Óliver, Herrera, Brahimi, André Pereira e Marega

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco). Fábio Veríssimo (Leiria) será o VAR.