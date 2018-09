Vaná titular no F. C. Porto frente ao Chaves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:36 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta sexta-feira, o Chaves no Estádio do Dragão em jogo a contar para a 1.ª jornada do grupo C da Taça da Liga. Vaná, Danilo, Adrián e João Pedro estreiam-se a titulares na equipa azul e branca esta época.

Para o encontro desta sexta-feira, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Diogo Costa, Mbemba, Soares, André Pereira e Aboubakar.

Do lado do Chaves, Paulinho, Maras, Hugo Basto, Djavan, também lesionados, não vão a jogo.

Onze do F. C. Porto: Vaná, João Pedro, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Otávio, Danilo Pereira, Herrera, Corona, Marega e Adrián.

Onze do Chaves: António Filipe, Filipe Brigues, Nuno Coelho, Marcão, Luís Martins, Jefferson, Eustáquio, Bruno Gallo, Perdigão, Niltinho e William.

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem está a cargo de Vítor Ferreira (Braga).