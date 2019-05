Vaná titular no F. C. Porto frente ao Desportivo das Aves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:25 Facebook

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Desportivo das Aves em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Vaná é a novidade na equipa azul e branca.

Para este encontro, Sérgio Conceição não pode contar com Casillas (doença), Fabiano e Loum (lesionados). Do lado da equipa de Augusto Inácio, são três as baixas: Vítor Gomes, lesionado, e Falcão e Mama Baldé (castigados).

Onze do F. C. Porto: Vaná; Manafá, Militão, Felipe, Alex Telles; Corona, Herrera, Danilo, Brahimi; Soares e Marega

Onze do Desportivo das Aves: Beunardeau; Ponck, Diego Galo, Jorge Fellipe; Rodrigo, Ablaye Faye, Rúben Oliveira, Vítor Costa; Fariña, Luquinhas e Derley

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Vasco Santos (Porto).