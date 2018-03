Vanessa Fernandes foi 17.ª no triatlo de New Plymouth

Hoje às 10:26 Facebook

A portuguesa Vanessa Fernandes terminou este domingo na 17.ª posição o triatlo de New Plymouth, na Nova Zelândia, com a norte-americana Kirsten Kasper a vencer esta etapa da Taça do Mundo.

A triatleta do Benfica cumpriu o percurso em 1:05.49 horas, mais 1.29 minutos do que Kirsten Kasper.

Na segunda posição ficou a neozelandesa Nicole Van Der Kaay (1:03.28 horas) e o terceiro lugar foi ocupado pela belga Claire Michel (1:03.37).

Antes desta prova, Vanessa Fernandes ocupava o 182.º lugar do "ranking" mundial.