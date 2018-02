"Vantagem sobre o Astana dá segurança, mas responsabilidade é a mesma", diz Jesus

Luís Mota Hoje às 15:42 Facebook

Apesar de encarar com otimismo a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, pela vantagem alcançada em Astana (3-1), o treinador do Sporting, Jorge Jesus, assegurou que ainda há um jogo para ganhar, até porque está em causa o ranking de Portugal na UEFA.

"O resultado no Cazaquistão dá-nos alguma segurança, mas em termos de responsabilidade, não. É a mesma. Ainda há um jogo que temos de ganhar. Não precisamos de ganhar os dois jogos para ganhar a eliminatória, mas é importante porque Portugal não está nos cinco primeiros no ranking da UEFA", referiu Jesus sobre o desafio de amanhã, frente ao Astana.

O técnico verde e branco lamentou ainda o curto tempo de preparação e até alertou que não há espaço para desconcentrações. "Ontem a equipa só fez banhos e massagens. Hoje é que vai estar toda ligada ao treino. O futebol é um jogo com muita surpresa e não nos podemos descuidar para não sermos surpreendidos", atirou o responsável, elogiando a atitude da equipa nos últimos dois jogos, em Astana e Tondela, onde esteve a perder e conseguiu duas reviravoltas: "Tem sido uma equipa com muito caráter, com muita alma, muita capacidade de sofrimento".