Varandas anuncia que treinador do Sporting "está escolhido"

O presidente do Sporting disse, este sábado de manhã, que o próximo treinador do Sporting "está escolhido", adiantando que a escolha não corresponde a nenhum dos nomes que têm sido avançados na imprensa.

Frederico Varandas, que falava aos jornalistas no aeroporto de Lisboa, na partida para os Açores, recusou-se a identificar o novo técnico leonino, acrescentando apenas que falta "acertar" a contratação com o atual clube do treinador.

O dirigente máximo de Alvalade acrescentou ainda que o sucessor de José Peseiro na liderança do comando técnico do Sporting não corresponde a nenhum dos nomes que têm sido apontados. "São nomes que merecem todo o respeito, mas nunca foram contactados, nunca foram opção", garantiu Varandas, afastando assim a possibilidade de ser Paulo Sousa, Rui Faria ou Jorge Jesus a comandar o plantel. Varandas adiantou que demonstrou "interesse" em Leonardo Jardim, seu amigo pessoal, explicando, no entanto, que regressar a Portugal não é a vontade do ex-treinador do Mónaco.

Entendi que o melhor para o Sporting era que Peseiro não fosse o treinador

Frederico Varandas prestou ainda esclarecimentos sobre o processo que levou à decisão de despedir José Peseiro após a derrota em casa frente ao Estoril, a contar para a Taça da Liga. "Cerca de uma hora depois do jogo terminar falei com o Hugo Viana para informar o treinador para reunir comigo às 10 da manhã na SAD. Assim foi. Não gosto de tomar decisões a quente: fui para casa, dormi, acordei e às 10 da manhã entendi que o melhor para o Sporting era que Peseiro não fosse o treinador", explicou, deitando por terra a tese de que Peseiro teria sido despedido às primeiras horas da madrugada.

"José Peseiro é um bom homem, merece o meu respeito e tenho a certeza que fez o melhor que pode. Mas a decisão é minha. É a verdade da história. Tanto assim é que (...) o departamento jurídico ligou-me para informar que Peseiro estava incomodado com uma cláusula de confidencialidade que o Sporting exigia. Obviamente não há cláusula de confidencialidade alguma, o Sporting não paga para silenciar ninguém. Esta é a verdade, eu gosto da liberdade", esclareceu.

Não vivo a pensar nem no Benfica nem no rival

O sucessor de Bruno de Carvalho aproveitou a ocasião para comentar as declarações de Luís Filipe Vieira, que, em entrevista à TVI, disse que os presidentes do Sporting que se preocuparam mais com o Benfica "ficaram pelo caminho".

"Sobre o doutor Luís Filipe Vieira, fiquei sensibilizado com a preocupação da longevidade do meu mandato", ironizou, acrescentando que Vieira "pode contar com o Sporting a lutar pela verdade desportiva, valorização do futebol português, implacável na luta contra a corrupção".

"Não vivo a pensar nem no Benfica nem no rival. Pensamos no futebol português. Se me perguntam o que acho do caso e-Toupeira, tenho a dizer que é uma vergonha. Se me perguntarem 20 vezes, direi 20 vezes que é uma vergonha", rematou.

O Sporting segue, este sábado, para os Açores onde, no domingo, vai defrontar o Santa Clara.