Varandas: "Conceição? Não percebi. O barulho dos festejos era muito alto"

Após a conquista da Taça de Portugal - o segundo troféu da época do Sporting -, Frederico Varandas afirmou que o clube de Alvalade foi "reerguido" e comentou o episódio com Sérgio Conceição.

"Foi uma época muito boa. O Sporting foi reerguido e isso é mais importante que qualquer título. Foi muito mais do que uma Taça de Portugal. Olhar para trás e lembrar como este clube estava há um ano dá um filme lindo, uma história linda. Quem viu isto por dentro... Este clube está saudável, forte, competitivo, é um feito que os sócios do Sporting merecem. Aquelas lágrimas não foram apenas lágrimas do presidente, foram lágrimas de todos os sportinguistas, de alegrias, são essas que perduram no tempo", começou por dizer o líder leonino.

Após o apito final no Jamor, Sérgio Conceição recusou cumprimentar Frederico Varandas quando foi receber a medalha de finalista, gesticulando um "não". No momento seguinte, o treinador da equipa azul e branca falou com o líder leonino depois de passar por trás dos presentes na tribuna. Sobre o episódio, o Frederico Varandas disse não ter ouvido.

"Não percebi, nem consegui ouvir, o barulho dos festejos era muito alto, não sei. São formas de estar e educação diferentes, mas isso não interessa para nada", concluiu.