Varandas confirma proposta do Tottenham e melhoria de salário de Bruno Fernandes

Frederico Varandas admitiu, nesta quarta-feira, que os ingleses do Tottenham garantiam 45 milhões de euros e outros 20 milhões em objetivos "muito difíceis de realizar". Líder nega pagamento de cláusula de cinco milhões, mas assegura aumento salarial.

"A única proposta séria foi de 45 milhões, mais 20 em objetivos que eram o Tottenham ser vencedor da "Premier League", coisa que nunca foi, e triunfar na Champions, algo que também nunca aconteceu. Eram muito difíceis de realizar e entendi não vender", assegurou o responsável, numa entrevista à Sporting TV (ingleses ganharam a Liga em 1950/51 e 1960/61).

O responsável reconheceu ter explicado o teor da oferta e os motivos da recusa ao jogador. "Ele compreendeu e isto não implica que desista dos seus sonhos. Quero jogadores com ambição, que queiram ganhar a Champions e jogar no Real Madrid. Ele também percebeu que não era o valor justo", acentuou.

Por outro lado, o número um da SAD, negou a ativação da cláusula automática de cinco milhões de euros que protegia o futebolista em caso de permanência no clube. "Não vão ser pagos. Bruno Fernandes vai ter o contrato revisto, não porque está previsto, mas porque merece. Merece que as suas condições sejam revistas, até como exemplo para todos os outros. É assim que funciono. Se me derem, eu dou. Neste momento, estamos totalmente alinhados, empresário do jogador, jogador e Sporting, quando ao rumo e futuro do jogador", destacou.