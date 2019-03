Varandas critica silêncio da Federação de Patinagem sobre Dragão Caixa

JN Hoje às 21:08 Facebook

O Sporting publicou, esta quarta-feira, no site oficial, uma carta aberta de Frederico Varandas, presidente dos leões, a Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, a criticar o silêncio acerca dos acontecimentos no Dragão Caixa, no jogo entre o F. C. Porto e o Sporting, que envolveu Miguel Albuquerque, diretor para as modalidades da formação de Alvalade, e a esposa.

"Passaram 11 dias desde os vergonhosos acontecimentos no Dragão Caixa no jogo do campeonato nacional de hóquei em patins entre o F. C. Porto e o Sporting que culminaram nas cobardes e bárbaras tentativas e agressões ao diretor geral das modalidades do Sporting e a sua esposa também colaboradora do Sporting. E passaram dez dias sem uma reação, condenação e intervenção pública de V. Exa. e da Federação que representa", lê-se na carta aberta do líder máximo dos leões.

"(...) é absolutamente incompreensível que os acontecimentos que visualizou e que certamente o chocaram não tenham merecido da Federação presidida por V. Exa o mais firme repúdio. (...) As tomadas de posição públicas sobre os lamentáveis acontecimentos no Dragão Caixa são essenciais para a prevenção da violência e, por isso, são essenciais a todos os desportos e, em particular, à modalidade", acrescenta Frederico Varandas na missiva dirigida a Luís Sénica.

A terminar a carta, o presidente do Sporting pede "coragem" para "acabar de vez com o problema da violência no desporto nacional".