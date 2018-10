Varandas desmente pré-falência do Sporting

João Pedro Campos Hoje às 14:59, atualizado às 15:01 Facebook

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, garantiu esta quarta-feira, em Coimbra, que o clube não está em pré-falência e que as questões do empréstimo obrigacionista e das rescisões estão a ser tratadas, sem necessidade de falar na praça pública.

"Muitas pessoas habituaram-se a ver o Sporting como um produto televisivo de chacota e risota. Esse tempo acabou. O empréstimo obrigacionista é uma realidade e essas situações serão resolvidas defendendo os interesses do Sporting. E para tristeza de alguns, não estamos em pré-falência", assegurou o presidente do Sporting, à entrada para a Cimeira de Presidentes da Liga de Clubes, que vai decorrer esta quarta-feira no Convento de São Francisco, em Coimbra.

Em causa estão as declarações, na terça-feira, de José Maria Ricciardi, que se afirmou como oposição ao atual presidente, garantindo que o clube está falido.

Frederico Varandas esclareceu ainda que o lugar de José Peseiro não está em risco, apesar de reconhecer que a equipa não esteve ao melhor nível na última jornada. "Não perdemos por cansaço nem por arbitragem. Perdemos porque fomos inferiores e temos de ser melhores. O grupo sabe melhor que ninguém".