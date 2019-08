Varandas: "Diretor do Sporting foi agredido por 15 selvagens"

JN Hoje às 00:08 Facebook

Em declarações após a derrota do Sporting, por 5-0, frente ao Benfica, Frederico Varandas, presidente do Sporting, afirmou que "um diretor dos leões foi agredido no final do jogo".

Segundo o que o JN apurou, o diretor agredido foi Miguel Albuquerque, diretor das modalidades dos leões.

Frederico Varandas, presidente dos leões, denunciou a agressão na zona mista.

"Um diretor do Sporting foi agredido por 15 pessoas. Aconteceu no final do jogo. Teve de receber assistência hospitalar. Estava aqui o Presidente da República, o primeiro-ministro, é uma vergonha. Tem de haver coragem de banir estes selvagens", afirmou.