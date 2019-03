Varandas e Mendes sem acordo para o caso Raphinha

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 22:17 Facebook

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, não chegaram a acordo para a resolução do "caso Raphinha". Ambos os dirigentes recusaram prestar declarações à comunicação social.

A reunião desta sexta-feira, que colocou frente a frente Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, terminou sem fumo branco. Os dirigentes não chegaram a acordo para o pagamento da dívida de quatro milhões de euros, por parte do Sporting, relativa à transferência de Raphinha do Minho para Alvalade.

Como os leões se deslocam, este sábado, ao Bessa, para defrontar o Boavista, para a 25.ª jornada da Liga, Varandas e Mendes ainda se podem voltar a reunir durante as próximas horas.



Nenhum dos dois presidentes se mostrou disponível para falar à comunicação social.