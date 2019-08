Varandas não cede por Bruno Fernandes e Cancelo no Manchester City

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:54 Facebook

A saída de Bruno Fernandes do Sporting continua num impasse e João Cancelo foi oficializado no Manchester City. Em Espanha, o Real Madrid já apresentou uma proposta por Neymar.

Sporting: Miguel Pinho, empresário que representa Bruno Fernandes, esteve reunido esta manhã em Alvalade com Frederico Varandas, presidente do Sporting, para negociar uma eventual transferência do capitão leonino para o Tottenham. Mas segundo apurou o JN, não houve qualquer desenvolvimento em relação ao futuro do jogador e o líder do Sporting não abre mão dos 70 milhões para libertar o médio.

Benfica: Gonçalo Ramos, melhor marcador do Europeu de sub-19, renovou contrato com os encarnados até 30 de junho de 2024. No Benfica desde 2011/12, clube ao qual chegou proveniente do Olhanense, Gonçalo Ramos, de 18 anos, já alinhou na equipa B do Benfica na época passada.

Vitória de Setúbal: O médio Rodrigo Mathiola, que na época anterior representou os sub-23 dos sadinos, renovou contrato com o clube até 2024. Além de ter prolongado o vínculo por cinco temporadas com o brasileiro de 21 anos, o conjunto setubalense estabeleceu uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros.

Real Madrid: Segundo o catalão "Sport", os merengues continuam dispostos a contratar Neymar e já avançaram com uma proposta. A publicação adianta que o clube espanhol ofereceu 120 milhões de euros mais o passe de Luka Modric, que na época passada foi considerado o melhor jogador do mundo.

Eintracht: O alemão Kevin Trapp foi contratado a título definitivo pelo Eintracht Frankfurt, clube que representou por empréstimo do Paris Saint-Germain. O guarda-redes de 29 anos, que foi associado ao F. C. Porto, chegou ao Paris Saint-Germain em 2015, proveniente do Eintracht Frankfurt, tendo conquistado pelos gauleses dois campeonatos, três taças de França, três taças da liga e quatro supertaças.

AC Milan: O clube italiano anunciou a contratação do brasileiro Léo Duarte, que atuava no Flamengo de Jorge Jesus. O jogador de 23 anos assinou um contrato válido até 2024 e junta-se a Rafael Leão e André Silva.

Manchester City: O campeão inglês oficializou a contratação de João Cancelo. O português, que na última época esteve ao serviço da Juventus, assinou um contrato válido por seis temporadas.