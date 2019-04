Varandas: "Os heróis nunca partem como favoritos. Estes senhores tornaram-se imortais"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

No rescaldo da conquista do título europeu em futsal, o presidente do Sporting deixou elogios ao plantel e à equipa técnica, considerando-os "imortais".

O Sporting conquistou este domingo pela primeira vez a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer, por 2-1, na final o Kairat Almaty, anfitrião da final four. Após a conquista histórica, Frederico Varandas, presidente dos leões, enalteceu o triunfo.

"Um dia em que se fez história. Um título que era perseguido há mais de uma década, com a primeira final em 2011, e no primeiro ano em que a UEFA agarra a modalidade e lhe dá a dignidade máxima ao organizar a primeira Liga dos Campeões de futsal, essa, nos livros e na história, será do Sporting", começou por dizer Frederico Varandas em declarações à Sporting TV, deixando elogios a toda a equipa técnica.

"Um orgulho tremendo em todos os que trabalharam para que isto fosse possível. Os jogadores, a direção, o departamento médico, o técnico de equipamentos, um grupo muito forte. Uma prova para toda a gente. Não éramos os favoritos à entrada para esta fase da competição, mas a história diz que os heróis nunca partem como favoritos. Estes senhores tornaram-se imortais na história do Sporting", concluiu.