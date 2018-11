Varandas otimista com novo treinador

JN Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Frederico Varandas, presidente do Sporting, abordou, esta quinta-feira, a fase conturbada que os leões atravessam, com o terceiro treinador a caminho, e garantiu que vê o futuro com otimismo. Depois do despedimento de José Peseiro e de Tiago Fernandes assumir o comando de forma interina, o holandês Marcel Keizer está a caminho de Alvalade.

São, por isso, já três treinadores na mesma temporada, e Varandas, depois de um almoço na filial (que passou a ser núcleo) de Londres com cerca de 300 sportinguistas, o líder leonino, à saída, afirmou: "Estou otimista para este jogo [com o Arsenal] e para a época".

Logo de seguida quando questionado sobre o processo que ainda decorre no comando técnico verde e branco, o presidente sportinguista referiu: "Não olho para o passado. Só para o futuro e estou muito otimista".

Marcel Keizer, recorde-se, já é dado como certo no Sporting. A informação foi confirmada hoje, quinta-feira, pelo Al-Jazira. O clube dos Emirados Árabes Unidos só deixou o holandês sair depois de os leões pagarem a cláusula de rescisão - à volta de 550 mil euros.