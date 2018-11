Varandas pede a mobilização dos sócios para superar crise leonina

Hoje às 22:59 Facebook

Consciente das dificuldades, Frederico Varandas, presidente do Sporting, mostrou-se, nesta sexta-feira, confiante de que é possível "superar os obstáculos" e a turbulência que o clube leonino tem vivido nos últimos tempos, pedindo, para o efeito, a mobilização e a unidade dos adeptos.

"Estamos conscientes do desafio colossal que temos em cima dos ombros", disse o líder do Sporting, ao tomar a palavra, na gala "Rugidos de Leão", organizada pelo Museu de Sporting de Leiria, evento em que marcou também presença Marcel Keizer, novo treinador da equipa leonina.

"Têm sido dois meses muito intensos", admitiu Frederico Varandas, ciente de que o Sporting está a lidar "com situações muito complicadas e muito difíceis".

"Gerir o Sporting não é pensar no agora. Não estou aqui para ser popular, nem para agradar a este ou aquele. Estou aqui para servir o Sporting e não para me servir do Sporting", afirmou o presidente dos leões.

"Não estou aqui para ser justiceiro, nem para apagar a história. Estou cá para fazer o que acredito", disse, ainda, Frederico Varandas, mostrando-se "confiante" no sucesso do empréstimo obrigacionista que a SAD lançou, pedindo para que sportinguista invista 100 euros na operação, como "manifestação de força" da instituição leonina.

"Não iremos vacilar, nem daremos um passo atrás. Haja que o que houver, Sporting, sempre!", disse, a finalizar, Frederico Varandas, pedindo a união da massa associativa.