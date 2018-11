Varandas recusa confirmar Marcel Keiser como novo treinador

JN Hoje às 22:09 Facebook

Frederico Varandas dedicou a vitória frente ao Santa Clara ao lesionado Battaglia e recusou falar sobre o sucessor de José Peseiro.

"Isso não é assunto para agora", respondeu Frederico Varandas, no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, quando questionado pelos jornalistas se o holandês Marcel Keiser é o novo treinador do Sporting.

Os "leões" foram orientados, este domingo, interinamente por Tiago Fernandes, mas, segundo notícias da imprensa portuguesa, será Marcel Keiser, de 49 anos, o sucessor de José Peseiro, algo sobre o qual o dirigente do Sporting não quis falar.

"Este grupo dedica os três pontos ao Battaglia (saiu lesionado). A segunda palavra vai para os sportinguistas, que vieram aqui encher este estádio, com chuva, com vento. Debaixo de um temporal, apoiaram a equipa até ao fim", disse Varandas.

O presidente do emblema de Alvalade deixou ainda uma "terceira palavra para todos os sportinguistas, mesmo os que não estiveram" no estádio dos açorianos. "Enquanto estiver aqui, posso dar a garantia que nunca me vai faltar a coragem para tomar as decisões que eu entender que são as melhores para o Sporting Clube de Portugal", disse.

Varandas acrescentou ainda que as decisões tomadas pelo presidente serão sempre provenientes da sua "razão" e "instinto", garantindo que o "Sporting vai voltar a ser forte, muito forte".