Varandas sobre Sousa Cintra: "Disse um chorrilho de disparates"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, deixou esta quinta-feira duras críticas a Sousa Cintra, ex-dirigente do clube leonino, e garantiu que serão apresentados três reforços nas próximas horas.

O Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho e Frederico Varandas, líder leonino, mostrou-se confiante depois de uma época em que o Sporting conquistou dois troféus - Taça da Liga e Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto.

"Estou otimista, confiante e desejoso. Foi o primeiro dia da equipa profissional, mas esta época começou a ser trabalhada há muitos meses, com rigor, seriedade, critério e planeamento. Vamos ter grupo com qualidade, ambição, competência, e, por trás de tudo isso, uma fantástica estrutura invisível. Vamos estar preparados e vamos à luta com tudo. A última época foi a melhor dos últimos 17 anos, o que é extraordinário, tendo em conta o passado recente", começou por dizer o presidente em entrevista à Sporting TV.

Sousa Cintra, ex-dirigente do Sporting, voltou recentemente a lamentar a saída de José Peseiro - o técnico saiu para dar lugar a Marcel Keizer -, considerando que, com o treinador português, o Sporting teria acabado a época campeã nacional. Opinião que não caiu bem a Frederico Varandas, deixando duras críticas ao antigo presidente da SAD na Comissão de Gestão dos leões.

"Existem sempre pessoas que não são da Direção mas que falam do Sporting. Sem propriedade, sem conhecimento, muitas vezes com maldade. Falam sem que nada ajude o Sporting. Sousa Cintra tem mais responsabilidade, foi presidente da Comissão de Gestão e da SAD. Temos muito respeito pela Comissão de Gestão, deram a cara, disseram presente num momento difícil em que muitos recusavam e eles aceitaram. Mas não podemos ser bombardeados por questões como essa entrevista. E não é a primeira, de profunda irresponsabilidade. Disse um chorrilho de disparates, desde o empréstimo obrigacionista, o contrato de Nani, de Bruno Fernandes. Mostra desrespeito pelo nosso treinador Marcel Keizer. Nem que seja, por ter oferecido mais títulos que o Sousa Cintra em seis anos de mandato", atirou.

Sobre o mercado, Frederico Varandas mostrou-se satisfeito com a chegada de Vietto e Luís Neto e abordou uma alegada saída de Bruno Fernandes. O médio, um dos indiscutíveis de Marcel Keizer, tem sido associado aos tubarões europeus mas o líder leonino garantiu ter um plano B caso haja uma transferência.

"Parece que é uma das novelas do verão. O Sporting preparou-se para o mercado fazendo vários planos. Sabemos que os jogadores que se destacaram serão alvo de cobiça. Mas isto não implica que ele saia. E não implica problema nenhum se ele sair. Se ele ficar, o Sporting está preparado para o Bruno Fernandes e temos um plano A. Se o Bruno Fernandes sair, temos um plano preparado para o mercado, plano B, Neste momento, é jogador do Sporting. Um grande jogador, profissional e capitão. Ele não sairá por 35 milhões de euros. Temos um reconhecimento enorme ao Bruno. Ficando, é de inteira justiça melhorar as condições salariais. Estamos preparados para cenário A, B e C", afirmou, deixando ainda uma garantia: "Nas próximas horas serão apresentados três jogadores".