Varela na Turquia e Militão "objetivo central" do Real Madrid

Sem espaço no plantel, Bruno Varela foi cedido ao Kasimpasa, da Turquia, até ao final da época num dia em que Éder Militão foi capa da "Marca".

F. C. Porto: Éder Militão fez esta quarta-feira manchete em Espanha. Segundo a publicação, o Real Madrid vê a contratação do central dos dragões como "objetivo central".

Benfica: Segundo o jornal "L' Equipe", o Benfica é um dos interessados na contratação de Aboubaker Es Sahhal, do Guingamp. O avançado, de 17 anos, termina o contrato de formação com o clube gaulês em junho e, além do Benfica, chamou a atenção do Wolverhampton, Atalanta e Stoke City. No sentido inverso, Bruno Varela vai ser cedido por empréstimo ao Kasimpasa, da Turquia. Os encarnados contrataram Vilius Armalas, central de 18 anos, e cederam Guga e Pedro Amaral ao Panetolikos.

Portimonense: O clube algarvio anunciou a renovação contratual com Bruno Tabata. O brasileiro assinou até 2023 e ficou com uma cláusula de 40 milhões de euros.

Bayern Munique: O clube alemão confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Benjamin Pavard, lateral francês de 22 anos, autor do melhor golo no Mundial da Rússia, em 2018. O clube pagou os 35 milhões de euros da cláusula e o francês junta-se ao Bayern no final da época.

Atlético de Madrid: Gelson Martins poderá estar de saída. De acordo com a Cadena COPE, o emblema "colchonero" tem em mãos ofertas de clubes "importantes" do futebol europeu e está próximo de acertar a venda do jogador.

Udinese: O médio italo-nigeriano Stefano Okaka é reforço até ao final da presente época, por empréstimo do Watford.