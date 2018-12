Varzim rescinde com o treinador Nuno Capucho

JN Hoje às 16:34 Facebook

O Varzim rescindiu contrato com o treinador Nuno Capucho, esta segunda-feira, por mútuo acordo.

Numa pequena nota informativa no site do clube, o Varzim agradeceu o "trabalho, dedicação e enorme profissionalismo" do treinador, desejando "o maior sucesso para o futuro profissional e pessoal" de Nuno Capucho.

A sequência de resultados intermitentes do Varzim, que ocupa 12.º lugar da tabela classificativa com 12 pontos, terá estado na base da rescisão, que já vinha a ser falado há algumas semanas.

O empate, sem golos, da última jornada com o Académico de Viseu, que despontou a contestação dos adeptos à prestação da equipa, acabou por fortalecer a decisão da direção.

Depois de ter orientado a equipa em 2015/2016, Nuno Capucho regressou na época passada à Póvoa de Varzim, orientando a equipa em 28 jogos e levando os poveiros ao 10.º lugar do campeonato.

Esta temporada, com apenas seis vitórias em 16 jogos nas diversas competições, a equipa está longe dos lugares cimeiros da classificação da LigaPro, já foi eliminada da Taça de Portugal, pelos amadores do Sacavenense, e mantém-se na fase de grupos da Taça da Liga.