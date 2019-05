JN Hoje às 10:20 Facebook

Vasco Seabra foi oficializado como novo treinador do Mafra, tendo a responsabilidade de conduzir a equipa na temporada 2019/2020, a segunda consecutiva na LigaPro.

O técnico, de 35 anos, substitui Nuno Capucho e volta a treinar no segundo escalão do futebol português, onde já orientou o Famalicão, em 2017/2018, após sair do Paços de Ferreira.

Na temporada 2018/2019, Vasco Seabra esteve à frente da equipa sub-23 do Estoril.