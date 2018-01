Ontem às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Artur Soares Dias, que esteve à frente do videoárbitro do F. C. Porto - Tondela (1-0), anulou um golo aos dragões, de Brahimi, aos 73 minutos de jogo.

Luís Godinho, que apitava o jogo, consultou o VAR e entendeu que havia fora de jogo no lance que chegou a ser festejado pela bancada portista mas que não chegou a aumentar a vantagem do F. C. Porto.