Veja o golaço de Rooney atrás do meio-campo

A cumprir o segundo ano no DC United, Wayne Rooney continua a brilhar nos relvados da MLS e no duelo frente ao Orlando City, de Nani, decidiu o jogo com um golaço.

Estavam decorridos apenas dez minutos do encontro entre o DC United e o Orlando City quando Wayne Rooney executou um remate certeiro ainda antes do meio-campo que só terminou no fundo da baliza Brian Rowe, guarda-redes do Orlando City.

Um golo que vale a pena ver e rever, que decidiu a partida a favor do DC United, pois o Orlando City, com Nani a titular e a atuar os 90 minutos, não foi capaz de recuperar no marcador.