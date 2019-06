Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:12 Facebook

Portugal vai vencendo a Holanda na final da Liga das Nações, com um golo de Gonçalo Guedes. Aos 60 minutos, o avançado recebeu na entrada da área um passe de Bernardo Silva, na esquerda, e fez o primeiro golo do jogo. Cillessen ainda tocou na bola mas não conseguiu parar o remate do português.

Veja o golo: