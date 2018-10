Hoje às 18:53 Facebook

O avançado suíço do Benfica Seferovic marcou o primeiro golo da partida frente ao F. C. Porto, na Luz, com um golo aos 61 minutos.

Pizzi recebeu um grande passe do brasileiro Gabril e assistiu, de cabeça, Seferovic, que rematou em força para o lado direito da baliza.

Veja aqui o vídeo da jogada aqui