Um golo de Franco Cervi, apontado logo ao sexto minuto de jogo, vai dando vantagem (1-0) ao Benfica no Algarve, frente ao Portimonense, em encontro da 22.ª jornada da Liga.

Ao minuto 38, Fabrício chegou a introduzir a bola na baliza defendida por Bruno Varela, mas o árbitro Carlos Xistra invalidou o lance por considerar que houve falta de Dener sobre André Almeida.

Em caso de triunfo, os encarnados sobem provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato, com 53 pontos, mais um que o F. C. Porto, que, no domingo, se desloca ao reduto do Chaves, e mais três que o Sporting, que também neste domingo, recebe o Feirense.

Os portistas têm um outro jogo em atraso, visto que falta jogar a segunda parte do Estoril-F. C. Porto, relativo à 18.ª jornada da Liga.