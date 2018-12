Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:53 Facebook

O Belenenses vai vencendo (1-0) o F. C. Porto, no Jamor, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Reinildo foi o autor do golo, aos quatro minutos. Na outra jornada do grupo C, Chaves e Varzim estão empatados (1-1).

Veja o golos e os casos da primeira parte: