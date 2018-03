JN Hoje às 21:18 Facebook

O F. C. Porto vai vencendo (1-0) o Boavista no Estádio do Dragão em jogo da 27.ª jornada da I Liga. Felipe foi o autor do golo dos azuis e brancos.

O F. C. Porto chegou à vantagem logo aos dois minutos de jogo. Felipe aproveitou um bom cruzamento de Sérgio Oliveira e, de cabeça, fez o primeiro golo da noite.

Aos 34 minutos, Jorge Simão foi obrigado a fazer uma substituição: David Simão lesionou-se e foi obrigado a abandonar o encontro, dando lugar a Vítor Bruno. O defesa chegou a ver o cartão vermelho por uma falta sobre Sérgio Oliveira mas após consultar o VAR, o árbitro voltou atrás com a decisão.