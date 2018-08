Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:23 Facebook

O F. C. Porto vai vencendo (1-0) o Belenenses, este domingo à tarde, no Jamor, com um golo de Diogo Leite.

Depois de uma boa entrada do Belenenses, que ameaçou a baliza de Casillas ao minuto 11 por Ljujic, os dragões chegaram à vantagem ao minuto 26. Na sequência de um livre de Alex Telles, Diogo Leite, entre a defesa, não perdoou e elevou-se para, de cabeça, inaugurar o marcador.