O F. C. Porto e o Gil Vicente estão empatados (0-0) ao intervalo em jogo a contar para a primeira jornada da Liga. Soares teve uma boa oportunidade de inaugurar o marcador e Marchesín esteve em destaque na baliza, com duas grandes defesas. Perto do final da primeira parte, Nuno Almeida assinalou uma grande penalidade a favor do F. C. Porto mas, depois de ver as imagens, reverteu a decisão.

Veja os casos e os melhores momentos da primeira parte: