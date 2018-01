JN Ontem às 22:20 Facebook

O F. C. Porto venceu (2-1), esta quarta-feira, o Feirense, em Santa Maria da Feira em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

Com André André no lugar do castigado Herrera e Felipe de regresso ao onze, os dragões chegaram à vantagem aos 22 minutos. Brahimi ganhou na esquerda e assistiu Aboubakar, que aproveitou um erro de Luís Aurélio para inaugurar o marcador.

Quatro minutos depois, o Feirense chegou ao empate por Rocha. Na sequência de um livre de Tiago, o central, de cabeça, não deu hipótese a José Sá e estabeleceu a igualdade no marcador.

Aos 76 minutos, Felipe, na sequência de um pontapé de canto de Alex Telles, cabeceou para o fundo da baliza e selou o marcador para o F. C. Porto. Dez minutos depois, o brasileiro viu o segundo cartão amarelo e foi expulso do encontro.

Com este resultado, o F. C. Porto continua é líder isolado do campeonato, com dois pontos de vantagem em relação ao Sporting, que esta quarta-feira empatou frente ao Benfica.

Na próxima jornada, O F. C. Porto recebe o V. Guimarães e o Feirense defronta, fora de portas, o Estoril.