O F. C. Porto reforça a liderança com a vitória deste sábado frente ao Boavista (2-0), em jogo a contar para a 27.ª jornada da I Liga, com golos de Felipe e Herrera. O VAR anulou um penálti marcado por Sérgio Oliveira aos 71 minutos.

Veja aqui os vídeos dos golos e casos da partida: