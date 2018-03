Hoje às 22:08 Facebook

O Sporting venceu o Rio Ave, este domingo, por 2-0, com golos de Gelson Martins e Bas Dost, em jogo a contar para a 27.ª jornada da I Liga. Com a vitória em Alvalade, os leões ficam agora a três pontos do Benfica e a cinco do F. C. Porto.

Veja ou reveja aqui os golos e principais lances que marcaram a partida